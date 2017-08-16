Bu çürümeye dur demeliyiz

2017-08-16 09:15 | www.trend.az | 1

Başbakan Binali Yıldırım: Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık ‘dur’ deme zamanı gelmiştir

Başbakan Binali Yıldırım, Yunus Emre Enstitüsü'nün "Uluslararası Türkçe Yaz Okulu" kapanış programında konuştu. "Ne yazık ki sosyal medya dili, gençlerimiz arasında geçerli bir yazı, iletişim diline dönüşüyor" diyen Yıldırım, "Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık 'dur' deme zamanı gelmiştir" dedi. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

SEFERBERLİK RUHU İLE...

Dilini kaybeden bir millet hafızasını, benliğini hatta inancını da kaybeder. Ana dilleri zayıflayan toplumların zamanla sürüleşmesi, sömürgeleşmesi, kimliğini kaybetmesi kaçınılmazdır. Kültür emperyalizmine karşı en güçlü savunma öncelikle anadilimizi korumaktan geçiyor. Ne yazık ki sosyal medya dili, gençlerimiz arasında geçerli bir yazı, iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralarına serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler giderek sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık 'dur' deme zamanı gelmiştir. Milli bir seferberlik ruhu ile çalışarak gençlerimize sözün, dilin, kelimelerin değerini ene iyi şekilde anlatmalıyız.

Türkiye 2005'ten itibaren Afrika'ya açılma politikasını hayata geçirdi. Bugün 40'ın üzerinde Afrika kıtasında büyükelçilik binası açan, 45'e yakın ülkeye doğrudan uçuşları başlatan ülke durumuna geldi. THY Afrika kıtasında bir numara oldu. Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, AFAD, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nü de hayata geçirerek dış dünyada, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da velhasıl beş kıtada eğitim alanında, sosyal destekler alanında çok büyük hizmetlere başlamış oldu.

Türkiye bugün milli gelirine oranla en fazla dış destek veren ülke olarak kayıtlarda yerini aldı. Dünyadaki tüm dış desteklerin oranı bakımından da Amerika'dan sonra Türkiye geliyor.

Selçuklu, Osmanlı'nın bakiyesi üzerine kurulan Cumhuriyetimiz ne doğuyu ne de batıyı ihmal etme lüksüne sahip değildir. Türkiye Selçuklu'nun sembolü olan çift başlı kartal gibi bir yüzü doğuya bir yüzü batıya dönük olarak bundan böyle de devam edecektir.

ERDOĞAN: DİL İTİNA VE EMEK İSTER

Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören ve Yunus Emre Kültür Merkezlerinde eğitim alan 52 ülkeden 700 yabancı genç Uluslararası Türkçe Yaz Okulu programından mezun oldu. Törene mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunus Emre Enstitümüz tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen yaz okulu programının hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin memleketimizden çok güzel anılarla ayrılacağını umuyorum. Programa katılan herkesi ülkemizin ve milletimizin gönül elçisi olarak kabul ediyorum. Dil, özellikle de yabancı dil itina ister emek ister. Dil öğrenmek ne kadar zor ise muhafaza etmek de zordur. Öğrencilerimizin burada öğrendiklerini kullanmaları ve Türkçelerini geliştirmeleri gerekiyor. Sayın Başkan ve enstitü çalışanlarını böylesi bir katkı yaptıkları için tebrik ediyor, görev alan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sabah /BURAK ERDEM ÇELİK