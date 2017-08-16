Бескультурье болельщиков «Карабаха»

2017-08-16 09:26 | www.oxu.az | 3

Вчера в рамках стадии плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА «Карабах» в Баку одержал победу над датским «Копенгагеном» со счетом 1:0.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, за матчем на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова наблюдали более 30 тыс. болельщиков.

Тысячи людей предпочли выбросить пластиковые бутылки и другие пищевые отходы прямо на улицу. В результате возле стадиона образовалась гора мусора.

Снимок сделал фотограф Расул Керимов. В социальных сетях многие осудили болельщиков, но некоторые отметили отсутствие урн для мусора вокруг стадиона.

С.Б.

