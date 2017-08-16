Официальный курс маната к мировым валютам на 16 августа

2017-08-16 09:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 августа установлен на уровне 1,7008 и 1,9972 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов 16.08.2017 1 доллар США 1 USD 1.7008 1 евро 1 EUR 1.9972

Новость обновляется