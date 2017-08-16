Официальный курс маната к мировым валютам на 16 августа
2017-08-16 09:22 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 августа установлен на уровне 1,7008 и 1,9972 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.
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Курсы валют и драгметаллов
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16.08.2017
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1 доллар США
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1 USD
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1.7008
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1 евро
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1 EUR
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1.9972
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