İngiliz Bakan Duncan: Türkiye, İngiltere için vazgeçilmez bir ortak

2017-08-16 09:17 | www.trend.az | 1

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Türkiye'nin İngiltere için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirterek, "Geçen yıl darbe girişimiyle Türk demokrasisine korkunç bir şekilde hakarette bulunulmasını bir kez daha kınıyorum. Türkiye artık vatandaşlarına ve dünyaya herşeyin normale döndüğünü göstermelidir. Yakın bir dostu olarak İngiltere, demokrasiyi koruma çabalarında Türkiye'yi desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu akşam Türkiye'ye gelecek Duncan'ın ziyaretinin 17 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, İngiliz bakanın seyahati çerçevesinde "özellikle bilim ve teknoloji alanı başta olmak üzere, İngiltere-Türkiye arasındaki iş birliğine odaklanacağı" belirtilerek, "İngiltere'nin mevcut halde Türkiye'deki en büyük ikili bilimsel iş birliği programı 4 milyon sterlin bütçeli Newton Fonu'nu desteklemekten gurur duyduğu" kaydedildi.

Ankara ve İstanbul'da hükümet ve ana muhalefet yetkilileri, STK çalışanları ve gazeteciler ile bir araya geleceği bildirilen Duncan'ın, Türkiye'deki temasları süresince ayrıca Suriyeli çocukların eğitime daha iyi erişebilmeleri için İngiltere'nin finanse ettiği bir insan hakları örgütünün üyeleriyle de görüşeceği aktarıldı.

Aynı açıklamada, ziyareti öncesi Duncan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Türkiye'ye 5. resmi ziyaretimi yapacak olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Türkiye, İngiltere için vazgeçilmez bir ortak. Güvenlik, ticaret ve bilim alanlarındaki iş birliğimiz her iki ülkeye de büyük fayda sağlamaktadır. Geçen yıl darbe girişimiyle Türk demokrasisine korkunç bir şekilde hakarette bulunulmasını bir kez daha kınıyorum. Türkiye artık vatandaşlarına ve dünyaya herşeyin normale döndüğünü göstermelidir. Yakın bir dostu olarak İngiltere, demokrasiyi koruma çabalarında Türkiye'yi desteklemeye hazır."

Bakan Duncan, ilki darbe girişiminden 3 gün sonra olmak üzere 15 Temmuz’dan sonraki dönemde Türkiye'ye 4 kez resmi ziyaret gerçekleştirdi.

AA