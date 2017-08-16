Армяне нарушили режим прекращения огня

2017-08-16 09:32 | www.oxu.az | 2

Армянские вооруженные подразделения с использованием крупнокалиберных пулеметов за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 115 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селах Бердаван, Барекамаван Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селе Гёяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

A.M.

