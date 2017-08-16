В Баку женщина держит в доме 70 собак – ВИДЕО

2017-08-16 09:38 | www.oxu.az | 3

Жители здания на улице Сулеймана Рустама в Баку жалуются на свою соседку.

Как передает Oxu.Az, они недовольны тем, что соседка держит в доме большое количество собак.

Как сообщается, в доме женщины по имени Ирина живет, ни много ни мало, 70 собак. Соседей беспокоит постоянный лай и неприятный запах в блоке.

По их словам, такая ситуация продолжается уже 10 лет. Ирина не раз обещала избавиться от собак, но так и не сделала этого.

С.Б.

