Официальный курс маната к мировым валютам на 16 августа (Версия 2)

2017-08-16 09:49 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 августа установлен на уровне 1,7008 и 1,9972 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.