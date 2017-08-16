Скауты продемонстрировали национальную кухню и культуру – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-16 09:50 | www.oxu.az | 5

Красочной ярмаркой окончился второй день 41-й Всемирной скаутской конференции, проходящей в Баку. После рабочей сессии, насыщенной выступлениями делегатов и бурными дебатами, скауты организовали ярмарку, на которой представили образцы кулинарии своих стран и культурную программу.

Как передает Oxu.Az, одним из преимуществ скаутского движения, по всеобщему признанию, является ощущение себя частью большой семьи единомышленников. Во всей полноте это единение можно было ощутить, прогуливаясь вдоль импровизированных стендов, расположившихся на открытой террасе перед Бакинским конгресс-центром. Скауты из разных стран мира демонстрировали в этот вечер друг другу и гостям мероприятия лучшие образцы национальной кухни.

На столах скаутов из арабских стран можно было увидеть и попробовать национальный кофе с кардамоном и шафраном, финики различных сортов и пахлаву – кунафа. Поляки угощали желающих пирожками с зеленью и тушеной курицей, а швейцарцы делились своими знаменитым шоколадом и сыром.

Были и поистине экзотические блюда. Так, на стенде скаутской делегации из Сенегала можно было увидеть высушенные плоды баобаба. Как оказалось, африканцы готовят из них напиток. Для этого кусочки фруктов заливают горячей водой, фильтруют, добавляют сахар и пряности, и оставляют настаиваться в прохладном месте, после чего напиток готов к употреблению. Не менее оригинальным оказалось угощение, ждавшее гостей на канадском стенде, - кленовый сироп - традиционный атрибут кулинарии провинции Квебек. На изготовление одного литра сиропа уходит около 40 литров сока кленового дерева. По словам канадского скаута, сироп обычно едят с хлебом или блинами. Но скауты и тут соригинальничали и предложили посетителям стенда замороженный сироп на палочке – в таком виде он напоминает леденец.

А скауты из Малайзии угощали коллег попией – своеобразным овощным рулетом с содержанием помидоров, огурцов, пряностей, обжаренных в масле и подаваемых с соусом. Наконец, австралийцы поразили неискушенных гостей своим национальным блюдом - веджимайт - густой пастой, на основе дрожжевого экстракта. Употребляют его виде спреда на хлеб. Вкус прямо скажем на любителя – напоминает густой говяжий бульон, но австралийцы от него без ума!

Вечер открытий сопровождался музыкальными номерами и выступлениями артистов. То и дело на сцену выходили профессиональные и любительские коллективы и исполнители из разных стран, демонстрируя зрителям свои национальные песни и танцы.

Конечно, звучала в тот вечер и азербайджанская музыка, а на стенде нашей страны гости могли попробовать традиционные сладости – шекербуру, пахлаву, гогал, запивая все это гранатовым соком. Но настоящее пиршество азербайджанской кулинарии ожидается по завершению третьего дня конференции: организаторы приготовили зарубежным гостям настоящий сюрприз - вечер азербайджанской культуры с блюдами национальной кухни и выступлениями артистов.

Напомним, Всемирная скаутская конференция, открывшаяся в Бакинском конгресс-центре 14 августа, продлится до 18 августа.

A.M.