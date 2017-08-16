ВС Армении продолжают пулеметный обстрел азербайджанских позиций

2017-08-16 09:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

С позиций, расположенных в селах Бердаван, Барекамаван Ноемберянского, Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского, в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского, Гейали и на безымянных высотах на территории Гедабейского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Шихлар, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского, Нюзгяр Джубраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)