Референдум о независимости Эрбиля приведет к хаосу в регионе – премьер Ирака

2017-08-16 09:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Референдум о независимости Курдской автономии Ирака приведет к хаосу в регионе, сказал премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади, пишут в среду иракские СМИ.

Аль-Абади отметил, что этот референдум означает изменение государственной границы Ирака, что недопустимо для страны.

Референдум о независимости Эрбиля не может быть проведен в одностороннем порядке, сказал он.

Отметим, что референдум о независимости Курдской автономии Ирака назначен на 25 сентября

Ранее глава Курдской автономии Ирака Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство страны помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к его проведению завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать референдум о независимости», - сказал он.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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