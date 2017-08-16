Сопредседатель: Надеемся, что президенты Азербайджана и Армении возобновят прямые переговоры

2017-08-16 09:55 | www.oxu.az | 5

«Сопредседатели, как и каждый год, в настоящее время работают над организацией встречи глав МИД в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

«Мы надеемся, что президенты Азербайджана и Армении в скором времени возобновят прямые переговоры».

Р.Хогланд заявил, что не обладает информацией о планировании встречи президентов в рамках Генассамблеи ООН.

Н.О.

