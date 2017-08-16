Сопредседатель: «Надеемся, что президенты Азербайджана и Армении скоро возобновят переговоры»

2017-08-16 10:11 | www.apa.az | 3

«Сопредседатели, как и каждый год, работают над организацией встречи министров иностранных дел в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН».

Об этом АПА заявил американский сопредседатель МГ ОБСЕ Ричард Хогланд. «Надеемся, что президенты Азербайджана и Армении скоро возобновят переговоры», - сказал он.

Р.Хогланд сказал, что информации о планировании встречи президентов в рамках Генассамблеи ООН нет.