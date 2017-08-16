Азербайджанская победительница Исламских игр попалась на допинге

2017-08-16 10:04 | www.oxu.az | 3

«В организме Анастасии Ибрагимли, завоевавшей золотую медаль на IV Исламских играх солидарности «Баку 2017», обнаружен допинг».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом написал вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Тофиг Гусейнов.

Сама Ибрагимли в интервью Report сказала: «Я не стану ничего говорить. Могу лишь заявить, что достойно выступила на Исламиаде».

Исполнительный директор Национального антидопингового агентства Шафаг Гусейнли отказалась говорить на эту тему.

Отметим, что Анастасия Ибрагимли победила на последних Исламских Играх, проходящих в Баку. Она подняла в общей сумме 219 кг. и выиграла золото в весе до 69 кг.

Э.А.

