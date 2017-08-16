В Узбекистане подведут итоги реализации Стратегии действий в 2017 году

2017-08-16 10:20 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев распорядился проанализировать итоги развития страны в 2017 году рамках реализации Стратегии действий для «качественного и заблаговременного планирования дальнейших реформ», следует из распоряжения главы государства «О мерах по дальнейшей реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах», обнародованном в среду.

Президент распорядился обеспечить в течение августа-сентября 2017 года проведение системного анализа итогов реализации Стратегии, а до 10 ноября 2017 года - внести на рассмотрение национальной комиссии по реализации Стратегии действий проект госпрограммы по реализации Стратегии действий в 2018 году.

Координация деятельности министерств и ведомств по обеспечению этой работы возлагается на Кабмин и соответствующие комиссии по реализации приоритетных направлений развития страны.

В документе отмечается, что «предварительные итоги показывают реальную консолидацию усилий госорганов, негосударственных организаций, институтов гражданского общества, направленных на эффективную реализацию госпрограммы».

На сегодняшний день во исполнение Стратегии действий принято 15 законов и свыше 700 других нормативно-правовых актов, направленных на развитие всех сфер государственной и общественной жизни, пересмотрены структуры, задачи и функции 16 министерств, ведомств и иных организаций, преобразовано 20 органов государственного и хозяйственного управления, иных организаций.

Пересмотрена судебно-правовая система, реформирована система органов внутренних дел, в области развития и либерализации экономики проведены реформы налоговой системы.

В рамках региональных программ социально-экономического развития реализовано 13,4 тысячи проектов, созданы 10 свободных экономических зон, пять малых промышленных зон.

В области внешней политики создан комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине республики. Утверждены 22 «дорожные карты» в торгово-экономических, инвестиционных, технологических и финансово-технических сферах с Евросоюзом и 21 страной.

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах утверждена в феврале текущего года.

Стратегия включает в себя пять приоритетных направлений - совершенствование государственного и общественного строительства, реформирование судебно-правовой системы, укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики, обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики. Указом президента образована национальная комиссия по реализации стратегии действий под руководством главы государства.

(Автор: Демир Азизов)