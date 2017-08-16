В Азербайджане глава муниципалитета оштрафован за невывоз и сжигание мусора

2017-08-16 10:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Председатель муниципалитета поселка Сарай Абшеронского района Натиг Таиров в административном порядке оштрафован на 2500 манатов за невывоз и сжигание мусора, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в среду.

Житель города Сумгайыт пожаловался на «горячую линию» Минэкологии в связи со скоплением бытовых отходов на территории поселка Сарай в Абшеронском районе.

Жалоба на месте была рассмотрена сотрудниками местных структур министерства.

Во время разбирательства было установлен факт скопления и сжигания бытовых и производственных отходов на территории поселка Сарай - 17-м километре автомагистрали Баку-Губа.

(Текст: Кямаля Сеидова)