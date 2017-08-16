В Азербайджане глава муниципалитета оштрафован за невывоз и сжигание мусора
2017-08-16 10:26 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Председатель муниципалитета поселка Сарай Абшеронского района Натиг Таиров в административном порядке оштрафован на 2500 манатов за невывоз и сжигание мусора, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в среду.
Житель города Сумгайыт пожаловался на «горячую линию» Минэкологии в связи со скоплением бытовых отходов на территории поселка Сарай в Абшеронском районе.
Жалоба на месте была рассмотрена сотрудниками местных структур министерства.
Во время разбирательства было установлен факт скопления и сжигания бытовых и производственных отходов на территории поселка Сарай - 17-м километре автомагистрали Баку-Губа.
(Текст: Кямаля Сеидова)