Cahit Tuz: Coğrafyamızın en büyük sorunu sınırların bölünme tehlikesidir

2017-08-16 10:06 | www.trend.az | 1

Şarkiyat Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Cahit Tuz Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül tarihinde düzenlemek istediği referanduma ilişkin düşüncelerini Trend Haber ajansı ile paylaştı.



IKYB nin aldığı bağımsızlık referandumu kararı bölgeyi nasıl etkiler?

Bugün coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı en büyük sorun mevcut siyasi sınırların bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olmasıdır. Ilk olarak ABD nin Afganistan ve Irak mudahalesi ve sonra da Ortadoğu’da başlayan ve ‘Arap baharı’ olarak ifade edilen süreçte yaşanan iç savaşlar bu tehlikeli durumu daha da hissedilir hale getirmiştir.

Burada tüm devlet ve diğer tarafların ülkelerin bütünlüğünü korumaya çabalaması gerekmektedir.

Ancak IKYB nin aldığı bağımsızlık referandumu kararı bölgeyi bekleyen bölünme tehlikesinin hem ilk somut adımı hem de beraberinde daha büyük sorunları doğurmaya müsaittir. Dolayısıyla gerek konjonktür gerek zaman ve gerekse bölgenin istikrarı için böyle bir karar doğru değildir.

IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran tarihinde siyasi partilerle yaptığı görüşme sonrası referandumun 25 Eylül'de yapılacağını belirtmişti.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu ise, dün yaptığı açıklamada referandum için belirlenen tarihin onaylandığını bildirmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise, Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada, bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemişti.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi de geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, şimdiye kadar IKBY'nin referandumuna resmi bir şekilde destek veren herhangi bir ülkenin çıkmadığını dile getirmişti.