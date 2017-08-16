Председателя муниципалитета оштрафовали за мусор
2017-08-16 10:12 | www.oxu.az | 3
На «горячую линию» министерства экологии и природных ресурсов поступила информация о том, что в поселке Сарай Абшеронского района сжигают мусор.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов, сотрудники местных структур министерства провели разбирательство на месте.
Выяснилось, что на 17-ом километре магистрали Баку-Губа, на территории поселка Сарай Абшеронского района сожгли бытовые и производственные отходы.
В отношении ответственного за управление отходами на территории председателя муниципалитета Натига Тахирова был составлен протокол, и он был оштрафован в административном порядке на сумму 2500 манатов.