Ирак перед угрозой раскола - турецкий эксперт

2017-08-16 10:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проведение референдума о независимости Курдской автономии Ирака грозит стране расколом, что может привести к плачевным последствиям в регионе.

Об этом сказал Trend в среду вице-президент турецкого научно-исследовательского центра «Şarkiyat» Джахит Туз.

Он отметил, что на сегодня перед угрозой раскола находится не только Ирак, но и некоторые другие страны региона.

«Страны региона должны определиться с приоритетами, и это должно быть сохранение суверенитета», - сказал Джахит Туз.

По мнению эксперта, проведение референдума о независимости Курдской автономии Ирака является ошибочным решением.

«Этот референдум так же является угрозой для стабильности в регионе», - сказал он.

Отметим, что премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади сказал, что референдум о независимости Курдской автономии Ирака приведет к хаосу в регионе.

Аль-Абади отметил, что этот референдум означает изменение государственной границы Ирака, что недопустимо для страны.

Референдум о независимости Эрбиля не может быть проведен в одностороннем порядке, сказал он.

Референдум о независимости Курдской автономии Ирака назначен на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Ирака Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство страны помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к его проведению завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать референдум о независимости», - сказал он.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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