Международный банк Азербайджана предоставляет льготные кредиты сотрудникам Погранслужбы

2017-08-16 10:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана запускает льготную кампанию приуроченную ко Дню Пограничных Войск, отмечаемого 18 августа.

В рамках кампании военнослужащие и сотрудники пограничной службы, являющиеся владельцами зарплатных карт Международного банка Азербайджана смогут получить кредит по льготным условиям. Кампания проводится в период с 16 августа по 25 августа.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 15 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 36 месяцев

Годовая процентная ставка – со скидкой 2 процента / начиная с 25 процентов

До 3 000 манатов поручитель не требуется

Оформление кредитов БЕЗ КОМИССИИ

Кредит наличными можно получить во всех филиалах Международного Банка Азербайджана, достаточно просто обратиться в ближайшие филиалы банка и предъявить удостоверение личности.

При оформлении кредита также возможно подключиться к системе "Автоматический платеж", что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.