В Агдаше убили сына председателя муниципалитета

2017-08-16 10:17 | www.oxu.az | 4

В Агдашском районе произошло убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гарибли.

Житель села, Джабир Савханов 1980 г.р. на почве личного конфликта ударил ножом односельчанина, Сахиба Гасанова 1995 г.р.

Сахиб Гасанов был доставлен в Центральную больницу Агдашского района, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Покойный был сыном председателя муниципалитета села Ашагы Наватава Бариса Гасанова.

По факту в Агдашской районной прокуратуре ведется расследование.

А.М.

