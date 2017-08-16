В Агдаше убили сына председателя муниципалитета
2017-08-16 10:17 | www.oxu.az | 4
В Агдашском районе произошло убийство.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гарибли.
Житель села, Джабир Савханов 1980 г.р. на почве личного конфликта ударил ножом односельчанина, Сахиба Гасанова 1995 г.р.
Сахиб Гасанов был доставлен в Центральную больницу Агдашского района, но врачи не смогли спасти ему жизнь.
Покойный был сыном председателя муниципалитета села Ашагы Наватава Бариса Гасанова.
По факту в Агдашской районной прокуратуре ведется расследование.