В швейцарских супермаркетах появятся котлеты из червей

2017-08-16 10:24 | www.oxu.az | 3

Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Швейцарии начнет продавать продукты питания из насекомых.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 15 августа, сообщает издание The Guardian.

21 августа в некоторые магазины Coop поступят котлеты и фрикадельки, изготовленные из мучных червей и овощей. Их производит швейцарский стартап Essento, утверждающий, что такая еда вкусна, питательна и не так опасна для окружающей среды, как мясо сельскохозяйственных животных.

Н.О.