Президент Турции и глава Генштаба ВС Ирана обсудят сирийский кризис

2017-08-16 11:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Багери обсудят урегулирование сирийского кризиса, пишут в среду турецкие СМИ.

Встреча Эрдогана и Багери пройдет в Анкаре в президентском дворце.

Отметим, что накануне глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Багери по приглашению главы Генштаба Турции Хулуси Акара прибыл в Анкару.

Багери провел встречу с Акаром, в ходе которой были обсуждены вопросы урегулирования сирийского конфликта и борьба с террорзмом.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активной является террористическая группировка "Исламское государство".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu