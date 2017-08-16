В Туркменистане к своим обязанностям приступил новый посол Пакистана

2017-08-16 11:02 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял чрезвычайного и полномочного посла Пакистана Мурада Ашрафа Джанджуа, вручившего верительные грамоты, пишет в среду газета «Нейтральный Туркменистан».

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам межгосударственных отношений. В этом контексте была подчеркнута актуальность инициатив официального Ашхабада, касающихся создания международных транспортно-транзитных коридоров и обеспечения глобальной энергетической безопасности.

Отдельной темой стало обсуждение возможностей, дальнейшего наращивания темпов строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

«Подтвердив высокую заинтересованность своей страны в ускорении прокладки газопровода ТАПИ, посол выразил уверенность, что реализация этого грандиозного проекта будет способствовать развитию экономического взаимодействия в региональном и глобальном измерении»,- сказано в информации.

Дипломат также отметил важность проекта по поставке в Пакистан туркменской электроэнергии. Собеседники обсудили и ряд вопросов, касающихся диверсификации торгово-экономического сотрудничества.

«Важной доминантой двусторонних отношений, по единодушному мнению были и остаются традиционные культурно-гуманитарные связи, взаимодействие по линиям науки, образования, здравоохранения и спорта».

Напомним, что строительство туркменского участка газопровода ТАПИ, протяженностью 214 километров, началось в декабре 2015 года, а завершится, согласно графику - в конце 2018 года. На афганском и пакистанском участках на данном этапе проводятся изыскательские работы. В мае 2017 года, главный исполнительный директор консорциума TAPI pipeline Company Ltd Мухамметмырат Аманов сообщил на газовом конгрессе в Авазе, что туркменский газ по ТАПИ может поступить с 2020 года.

Общая протяженность трубопровода, мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории, Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн «Туркменгаз» - имеющего контрольный пакет акций выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Консорциум при участии Азиатского банка развития продолжает активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств со всего мира.

(Автор: Гусейн Гасанов)