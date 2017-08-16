В Агдаше убит сын председателя муниципалитета

2017-08-16 10:39 | www.apa.az | 5

В Агдашском районе совершено убийство.

Как сообщает местное бюро АПА, инцидент зарегистрирован в селе Гарибли Агдашского района.

Житель села Савханов Джабир Мёйлан оглы (1980 г.р.) во время драки, возникшей на почве личных отношений, нанес ножевые ранения односельчанину Гасанову Сахибу Барис оглы (1995 г.р.).

Пострадавший был доставлен Центральную клиническую больницу Агдашского района с колото-резаной левого бедра. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

Сообщается, что после получения ранения Сахиб Гасанов в течение некоторого времени оставался на месте происшествия в беспомощном состоянии, вследствие чего потерял много крови. Он был доставлен в больницу из села Гарибли, которое располагается на расстоянии 40 км от райцентра, спустя 2 часа.

Мотивы инцидента пока не известны. Сахиб Гасанов приходился сыном председателю муниципалитета села Ашагы Нематабад Барису Гасанову. В состав данного муниципалитета входит и село Гарибли.

По факту в прокуратуре Агдашского района ведется расследование.