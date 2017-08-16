Каспийская флотилия ВМФ РФ поднята по тревоге

2017-08-16 10:30 | www.oxu.az | 3

Каспийская флотилия ВМФ РФ поднята по тревоге.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал начальник пресс-службы Южного военного округа ВС РФ полковник Вадим Астафьев.

По его словам, в рамках проведения командно-штабной тренировки корабельные соединения и воинские части Каспийской флотилии (КФл) выполняют мероприятия по проверке боевой готовности.

«К тренировке привлечено около 1500 военнослужащих, более 20 боевых кораблей и судов обеспечений, а также порядка 200 единиц боевой и специальной техники. В частности, береговые воинские части Каспийской флотилии, дислоцированные в Астраханской области и Республике Дагестан, подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач», - сообщил Астафьев.

Экипажи кораблей при получении сигнала на перевод в высшие степени боевой готовности отработали экстренную подготовку кораблей к выходу в море и применению оружия, провели корабельные учения по противовоздушной обороне и маскировке пунктов базирования.

Н.О.