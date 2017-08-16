Житель Газаха избил жену брата молотком

2017-08-16 10:36 | www.oxu.az | 3

Житель Газахского района нанес тяжелые травмы супруге своего брата.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Биринджи Шихлы.

Так, житель села Валех Гурбан оглу Ахмедов 1981 г.р. попытался убить жену своего брата Джейхуну Эльшан гызы Гасанову, нанеся ей по голове молотком несколько ударов. Тяжело пострадавшая женщина была доставлена в больницу.

Сообщается, что В. Ахмедов душевнобольной. Он был задержан полицейскими и передан следствию.

По факту в Газахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29,120.1 (попытка умышленного убийства) Уголовного кодекса, ведется расследование.

A.M.

