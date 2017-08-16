В Ташкенте открылась фотовыставка, посвященная жизни и деятельности Ислама Каримова

2017-08-16 11:07 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкентском Доме фотографии Академии художеств Узбекистана открылись фотовыставка, посвященная жизни и деятельности первого президента республики Ислама Каримова, а также художественная выставка по итогам творческого конкурса на создание его портрета, сообщило в среду Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Фотовыставка и творческий конкурс организованы Академией художеств Узбекистана, хокимиятом города Ташкента, министерствами внутренних дел и здравоохранения республики.

Экспозицию выставки составили около сорока фотографий, которые отражают жизнь и деятельность первого президента Узбекистана.

В рамках выставки состоялось также награждение победителей творческого конкурса на создание портрета Ислама Каримова.

По итогам конкурса первого места удостоен народный художник Узбекистана Баходир Жалолов. Второе и третье места заняли соответственно Зебинисо Шарипова и Максуд Косимов.

По мнению жюри, Баходиру Жалолову в его полотнах "Герой", "Дорожа новым днем", "Нет ничего выше, чем любовь", "Борьба света с ночью" и "Наедине с самим собой" удалось отразить с философской точки зрения пройденный Исламом Каримовым и народом Узбекистана путь развития за годы независимости.

Как сообщалось, постановлением президента страны Шавката Мирзияева «Об увековечении памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова», принятым в январе текущего года, предусмотрено присвоение имени Ислама Каримова Ташкентскому международному аэропорту, автозаводу в городе Асака, Ташкентскому государственному техническому университету, Дворцу искусств в Фергане.

В Самарканде на месте захоронения первого президента будет воздвигнут мемориальный комплекс, в резиденции Оксарой в Ташкенте, где долгие годы работал Ислам Каримов, будет создан научно-просветительский мемориальный комплекс его имени. На территории резиденции также будет расположен Республиканский благотворительный общественный фонд имени Каримова. Кроме того, музей первого президента страны будет открыт в Самарканде.

Именем первого президента названы центральные улицы в Ташкенте, областных центрах и Республике Каракалпакстан, в Ташкенте, Самарканде и Карши будут установлены памятники, ежегодно широко будут отмечаться день рождения Каримова, а второго сентября - День памяти первого президента.

Ислам Каримов (1938-2016) - первый президент Узбекистана с момента обретения страной независимости в 1991 году. Он был бессменным главой республики вплоть до своей кончины. Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался второго сентября этого года на 79 году жизни после инсульта.

(Автор: Демир Азизов)