ЭКСПО – мощный толчок в экономику Казахстана

2017-08-16 10:42 | www.oxu.az | 3

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 в Казахстане стартовала 10 июня и продлится до 10 сентября. Тематика выставки этого года посвящена эффективному использованию энергии будущего. Исследователи в один голос утверждают, что общество должно переходить на поиски альтернативной энергии. Ученые говорят про добычу энергии из подводных океанских течений, колебания волн и… космической пыли. И все это с помощью современных технологий, которые за 1 минуту позволяют генерировать с одной солнечной электростанции (площадью 10 на 10 метров) столько же электроэнергии, сколько дает современная атомная электростанция.

Как передает Oxu.Az, для такого мероприятия Казахстан построил городок со специальными стеклянными павильонами и футуристический павильон–шар высотой с 20-этажный дом из стекла и металла с восемью восходящими спиральными уровнями.

Экспозиции выставки сопровождаются различными лазерными, техническими и компьютеризированными шоу.

Здесь каждая страна, а их 115, представляет свою экспозицию. Богатые участники – Германия, Великобритания, Китай, Франция – арендовали по три «помещения» сразу.

Говоря о переменах, которые ЭКСПО принесет в город, волонтер пресс–центра ЭКСПО Анастасия Ногай, родившаяся в Астане, сказала: «Выставка ЭКСПО сделала наш город еще прекраснее. Благодаря ЭКСПО, мы видим на улицах все больше иностраннцев, что придает мне гордости и волнения. Мы ждем, что наш город, вдохновленный темой «Энергия будущего», будет становиться все более красивым».

Корейцы представили самолет на солнечных батареях, а также свое видение технологичного будущего. По их мнению, скоро умные технологии будут доступны каждому. Китайцы, в свою очередь, показали настоящие летающие поезда. В павильоне Поднебесной можно увидеть инсталляцию солнца, как символ вечной энергии. Японцы раскрыли миру умные энергосистемы на уровне домохозяйств, при которых энергию будут генерировать чуть ли не холодильники и утюги. Павильоны этих азиатских стран в списке самых посещаемых на выставке.

Европейцы… Итальянцы показали, как можно использовать энергию с водных отливов и приливов. Это их конек. Германия представила дом с фасадом из живых водорослей. Можно узнать, как технология «Умный дом» помогает экономить энергию, а также самому стать источником энергии с помощью интерактивного ключа. Немцы привезли на выставку настоящий спорткар, работающий на электромоторе. В каждом павильоне на ЭКСПО можно узнать еще и о каждой стране более подробно.

Интересное изобретение и у словаков. Они придумали экокапсулы (однокомнатные домики). В них человек может жить в любой точке мира. Переносить их можно как обычную палатку.

Практически каждый день на выставке проходит национальный день той или иной страны, где делегаты стараются провести не просто экскурсию для гостей выставки, но и устроить настоящее шоу.

Песнями и танцами зазывают в павильон России, где обещают подарить немного прохлады в жаркие летние месяцы. В качестве фона для передовых энергетических технологий россияне выбрали русскую Арктику.

Другим интересным экспонатом является инсталляция «Энергия Арктики» – по водной глади вокруг полусферы с айсбергом плавает макет настоящей плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», не имеющий аналогов в мире. Она способна питать светом города с населением более 20 тысяч человек.

Самый большой павильон по площади у Казахстана. Страна–хозяйка в сфере «Нур–Алем» представила практически все виды альтернативных источников энергии. Организаторы постарались разбавить науку с развлечениями, поэтому новые знания даются в очень доступной форме.

Официально на разных стадиях реализации в стране сегодня находятся более 50 проектов по возобновляемым источникам энергии мощностью почти в 2 000 мегаватт, что делает республику безусловным лидером, по крайней мере, в Центральной Азии.

За последние пять лет финансовые институты Европейского союза инвестировали в проекты в области «зеленой» энергетики в Казахстане 500 миллионов евро.

«Мы стараемся отходить от поставок из Казахстана исключительно нефти и урана (поставка урана в страны Европейского союза из Казахстана занимает около 21% общего объема). Мы планируем развивать возобновляемые источники энергии. Безусловно, уже множество реализованных, а также текущих проектов. За последние пять лет Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком было обеспечено финансирование в размере 500 миллионов евро на развитие проектов в области чистой энергетики, возобновляемых источников энергии. На сегодня ЕС фокусирует внимание на строительстве энергоэффективных зданий», - сообщил заместитель генерального директора директората ЕС по энергетике Герасимос Томас в кулуарах форума в рамках выставки ЭКСПО–2017 в Астане.

Как правило, участники ЭКСПО стараются показать лучшие свои достижения. Так, на «Всемирной выставке» 1878 года в Париже Томас Эдисон демонстрировал мегафон и фонограф собственного изобретения, Александр Белл – усовершенствованную модель телефона, а российский инженер Яблочков – «электрическую свечу», напоминающую самовар.

Опрос общественного мнения среди населения показал, что интерес к ЭКСПО–2017 довольно высокий. 32% опрошенных либо уже посетили, либо собираются посетить Всемирную выставку. И у подавляющего большинства (66%) на выставке уже побывали знакомые, друзья и родные.

Интерес к выставке и к Казахстану в целом, возрос и у иностранных партнеров. На выставке ЭКСПО, которую в день посещают около тридцати тысяч человек, заключаются контракты, привлекаются инвестиции и просто знакомятся с гостеприимством, культурой, традициями и бытом казахского народа. За счет подготовки к Международной выставке значительно преобразился облик столицы города Астаны, и с этим не поспоришь. Появляются новые инфраструктурные объекты и модернизируются старые. Открылись международный терминал в аэропорту, новый железнодорожный вокзал, которые соответствуют всем мировым требованиям. До сих пор идет строительство жилых комплексов.

Ни для кого не секрет, что ЭКСПО стала самым крупным строительным объектом в Астане, начавшемся в кризисные годы. Строительные работы дали импульс экономике города. Благодаря ЭКСПО и объему инвестиций, которые были вовлечены в проект, удалось улучшить и подтянуть транспортную инфраструктуру города и другие немаловажные социальные вопросы. И, наконец, был решен вопрос с использованием зданий и сооружений, построенных специально для выставки. На нынешних квадратных метрах выставочных павильонов будет Международный финансовый центр «Астана». Это станет еще одним мощным импульсом для развития экономики страны. На другой части площадей – Технопарк Назарбаев Университета, что послужит новым катализатором для решения прорывных проектов в научно-практической жизни страны.

Багжан Ахметов