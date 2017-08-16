Один из экс-главарей «Аш-Шабаб» перешел на сторону правительства Сомали

2017-08-16 10:48 | www.oxu.az | 5

Один из бывших главарей радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» Мухтар Робоу Абу Мансур (Mukhtar Robow Abu Mansur) перешел на сторону правительства Сомали, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает агентство, двумя месяцами ранее США отменили вознаграждение за его поимку в размере 5 миллионов долларов. Абу Мансур известен под именем «Робоу», он был представителем и бывшим главарем «Аш-Шабаб».

«Робоу и семь его телохранителей сейчас находятся в (городе — ред.) Худдур с местными чиновниками. Он скоро будет переправлен по воздуху в Могадишо», — заявил агентству полковник Нур Мохамед (Nur Mohamed).

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида». Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

И.Ф.