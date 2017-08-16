США остаются приверженными работе по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта - Хогланд

2017-08-16 11:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - США остаются приверженными работе со сторонами армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта для мирного урегулирования конфликта, сказал в среду Trend американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

Хогланд отметил, что вопросы, связанные с возвращением территорий, возвращением азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли, вопросы неприменения силы и определения статуса Нагорного Карабаха являются важными элементами всеобъемлющего урегулирования, которые необходимо обсудить сторонам.

«Именно поэтому вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ мы продолжаем усилия с тем, чтобы как можно скорее организовать встречу президентов Азербайджана и Армении для проведения переговоров с целью продвижения процесса решения конфликта. Я хотел бы напомнить, что сопредседатели ОБСЕ являются посредниками. Мы не можем заставить стороны принять окончательное решение. Только лидеры стран-сторон конфликта могут решить, когда настанет время принять историческое решение, которое обеспечит мир и приведет к процветанию всего региона», - добавил он.

Хогланд отметил, что во время активизации дипломатической деятельности в ближайшие недели и месяцы сопредседатели будут делать ряд заявлений для обеспечения переговоров на высшем уровне.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)