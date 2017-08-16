SOCAR получила четыре новых лицензии в Турции

2017-08-16 11:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Орган по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK) выдал SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ("дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) еще четыре лицензии, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте турецкой "Официальной газеты" (Resmi Gazete).

EPDK выдал SOCAR Turkey Enerji лицензии на хранение сжиженного нефтяного газа (LPG) на 15 лет, две лицензии сроком на 15 лет были получены на поставку нефтепродуктов и еще одна лицензия на хранение (складирование) нефтепродуктов.

Всего EPDK выдал лицензии 21 компании в сфере электроэнергии, нефти, природного газа и LPG, у 24 компаний лицензии были отозваны.

Ожидается, что в 2018 году консолидированный оборот SOCAR Turkey Enerji достигнет 15 миллиардов долларов и компания станет второй по размеру промышленной компанией Турции с пятью тысячами сотрудников и тремя миллиардами долларов экспортного потенциала. Она ставит цель к 2023 году стать крупнейшей промышленной компанией.

(Автор: Максим Цурков)