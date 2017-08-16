Гарри Каспаров уступил гроссмейстеру Яну Непомнящему

2017-08-16 10:57 | www.oxu.az | 2

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров уступил партию российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему на турнире по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, встреча завершилась на 37-м ходу в пользу Непомнящего, который играл чёрными фигурами.

До этого поединка Каспаров четырежды сыграл вничью. В шестой партии, состоявшейся уже после проигрыша Непомнящему, экс-чемпион мира опять-таки разошёлся миром с индийцем Вишванатаном Анандом.

Для Каспарова турнир в Сент-Луисе стал первым официальным соревнованием после 12-летнего перерыва.

Н.О.