В Баку пройдет соревнование по плаванию среди любителей
2017-08-16 11:21 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend Life/ - При организации Ассоциации спортивных журналистов Азербайджана в Баку пройдет соревнование по плаванию среди любителей, посвященное 25-летию Национального Олимпийского комитета, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.
Соревнование состоится в 11:00 19 августа в центре здоровья ESPA отеля Fairmont Baku.
Победители, а также отличившиеся участники будут награждены дипломом и ценными подарками.
В заключение мероприятия состоится дискотека, на которой прозвучат хиты 80-90 годов прошлого столетия.
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(Автор: Джани Бабаева)