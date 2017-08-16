Каспийский регион является важнейшим геоэкономическим центром в Евразии

2017-08-16 11:26 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Каспийский регион сегодня является одним из важнейших геополитических и экономических центров на евразийском пространстве, выступая мощным энергетическим, транспортным и коммуникационным узлом, пишет в своем комментарии в среду государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Интенсивное освоение морского побережья, высокие темпы роста нефтяной и газовой промышленности, реализуемые и намеченные на перспективу проекты по развитию в регионе международной логистической инфраструктуры, соединяющей Европу и Азию, – все это обуславливает необходимость налаживания здесь согласованного международного сотрудничества, основанного на правовых нормах, равноправии и взаимном учете интересов всех прикаспийских государств.

Данная тема обсуждалась, как отмечает ТДХ, и в рамках состоявшегося недавно официального визита президента Туркменистана в Азербайджан.

В Декларации о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, подписанной по итогам встречи в верхах, подчёркивается важность скорейшего согласования и принятия Конвенции о правовом статусе Каспийского моря – базового документа, призванного установить юридические рамки международного сотрудничества на Каспии.

Туркменистан и Азербайджан, соседствующие на Каспии, заинтересованы в использовании альтернативных маршрутов по выводу своих энергоносителей в Европу.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на энергетическом рынке Каспийского региона и Центральной Азии. Углеводородные ресурсы Туркменистана могут быть подключены к западному направлению через Каспий - благодаря строительству трубопровода - около 300 километров по дну моря к берегу Азербайджана, оттуда топливо может быть направлено в Турцию и далее в Европу. В качестве показательного примера взаимовыгодного сотрудничества можно назвать стабильную транспортировку в последние годы туркменской нефти через Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов)