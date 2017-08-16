Макрон подал иск против досаждавшего ему в отпуске фотографа

2017-08-16 11:00 | www.oxu.az | 2

Президент Франции Эмманюэль Макрон подал иск о нарушении права на неприкосновенность частной жизни на фотографа, который преследовал главу государства и его супругу Брижит во время их отпуска на юге Франции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает во вторник газета Le Figaro.

По данным пресс-секретаря президента, фотограф пытался проникнуть на территорию виллы, где отдыхали первые лица Франции, а также преследовал их на мотоцикле, проигнорировав требования сотрудников службы безопасности прекратить это делать.

Н.О.