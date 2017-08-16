Крупная итальянская промышленная компания закрывает представительство в Азербайджане

2017-08-16 11:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Итальянская компания Valvitalia S.P.A, предоставляющая услуги в области поставок нефтепромыслового оборудования, объявила о ликвидации своего представительства в Азербайджане, пишет в среду ведомственная газета Vergiler министерства по налогам страны.

Кредиторы компании могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: Баку, улица Б. Сафароглу, 133.

Группа компаний Valvitalia S.p.A. производит практически весь спектр трубопроводной арматуры, приводы, фитинги и системы регулирования, очистки и измерения. В настоящее время численность персонала компании превышает одну тысячу человек. Головной офис находится в городе Риванаццано (Павиа) на севере Италии. Valvitalia имеет свои представительства в Абу-Даби, Алжире, Пекине, Калгари, Хьюстоне, Лугано, Москве, Нью-Дели, Куала-Лумпуре.

(Автор: Максим Цурков)

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