В Египте нашли новое захоронение с древними гробницами

2017-08-16 11:08 | www.oxu.az | 4

Археологи выкопали в южной части Египта три гробницы, возраст которых составляет примерно две тысячи лет, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Их обнаружили в могильнике, расположенном в районе Аль-Камиль Сахарави в провинции Эль-Минья, расположенной к югу от Каира.

В гробницах нашли несколько каменных саркофагов, а также глиняные фрагменты.

По словам представителя Высшего совета древностей Египта, район, где были найдены гробницы, в течение долгого времени использовался для захоронений.

В одной из могил, добраться к которой удалось через выдолбленное в скале отверстие, находились четыре саркофага, на которых изображены очертания человеческих лиц.

В другой гробнице экскаваторы наткнулись на шесть могильных ниш, одна из которых явно предназначалась для захоронения маленького ребенка.

На основе глиняных фрагментов, найденных в гробницах, ученые предположили, что захоронение относится к периоду между 27 династией, основанной в 525 году до н.э., и греко-римским периодом, продолжавшимся с 332 до н.э. по IV век.

Начальник экспедиции Али Бакри рассказал, что в гробницах были найдены останки как мужчин, так и женщин и детей разных возрастов.

«Эти захоронения были частью большого кладбища в крупном городе, а не в военном гарнизоне, как некоторые предполагали изначально», - сказал он.

Высший совет древностей Египта заявил, что «раскопки продолжаются, чтобы раскрыть новые секреты».

Первые исследования этого места захоронений начались в 2015 году.

Н.О.