В Азербайджане до 89% ДТП произошли в населенных пунктах

2017-08-16 11:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С января по июнь 2017 года на автомобильных дорогах Азербайджана произошло 848 ДТП, что на 6,3 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Госкомстата, распространенном в среду.

Число пострадавших в этих ДТП, снизившись на 10 процентов, составило 1 147 человек, из которых 315 погибли, 832 человека получили травмы различной степени.

Большая часть ДТП произошла ночью (45,2 процента), 25,6 процента - в субботу и в воскресенье.

88,9 процента ДТП произошло в населенных пунктах, в результате погибли 223 человека (на 16,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), и пострадали 779 человек (на 13,7 процента меньше в сравнении с тем же периодом).

49,1 процента всех ДТП произошли с участием транспортных средств и пешеходов, 32,5 процента - нескольких транспортных средств, 18,4 процента - с участием одного транспортного средства.

В ДТП погибли 78,7 процента и пострадали 73,9 процента мужчин.

Из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии произошло 14 ДТП, приведшим к смерти и телесным повреждениям, в результате погибли 9 и были травмированы 13 человек. 78,6 процента этих ДТП были совершены водителями легковых автомобилей.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)