В правящей партии Турции произойдут масштабные изменения

2017-08-16 11:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) произведет масштабные изменения в партийных структурах, пишут в среду турецкие СМИ со ссылкой на источники в партии.

Ожидается, что около 50 процентов партийных структур претерпят серьезные изменения.

«Эти изменения в партийных структурах ПСР начнутся уже в начале сентября», - пишут СМИ.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем последнем заявлении отметил, что ПСР нуждается в масштабных изменениях.

Напомним, что ПСР была создана 14 августа 2001 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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