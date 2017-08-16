В Колумбии завершился 50-летний конфликт с повстанцами

2017-08-16 11:19 | www.oxu.az | 5

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о полном разоружении Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), которое означает окончание конфликта между повстанцами и властью.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает AFP.

Отмечается, что 15 августа в Колумбии прошли последние мероприятия по сдаче оружия бойцами РВСК.

«Сегодня мы слышали последнее дыхание конфликта… Вместе со сдачей оружия он по-настоящему кончился, и в жизни нашего народа началась новая фаза», - заявил Сантос.

Напомним, что РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение «Новой Колумбии» − общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.

Отметим, что в ноябре 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер Революционных вооруженных сил Колумбии Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек.

Н.О.