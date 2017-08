Азербайджанские стартапы будут представлены в финале международного конкурса (ФОТО)

2017-08-16 11:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Состоялся финальный этап ClimateLaunchpad – самого масштабного cleantech конкурса, реализуемого при поддержке центра инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom.

Тринадцать стартап-команд Азербайджана, впервые участвующие в конкурсе ClimateLaunchpad, вели борьбу за звание победителя в финале страны. Три команды победителей получили право представлять нашу страну в международном финале, который состоится 17-18-го октября 2017 года в городе Лимасол на Кипре:

1-оеместо: Co2atalyser (http://co2atalyser.com/)

2-ое место: EMWAES

3-е место: Sh2ower (www.sh2ower.com)

В номинации Audience Favorite Startup - любимый стартап зрителей победил проект двух 14-летних подростков под названием Rainergy. Кроме того, за неоценимую поддержку, оказанную в течение нескольких месяцев в рамках проекта, Лейла Тагизаде была награждена со стороны Social Innovation Lab премией Woman Philanthropist of the Year Award 2017.Отметим, что, начиная с мая, для 13-и команд, отобранных из Азербайджана, были организованы интенсивные программы тренингов. Программы тренингов были проведены местными тренерами и членом центральной команды ClimateLaunchpad, экспертом в области стартапов и инновационных технологий Гансом Вестерхофом, который был направлен из Голландии в нашу страну организаторами программы. Во время тренингов участники изучили самые важные бизнес-знания в области создания стартапов, практически применяя их в своих проектах. После завершения двухдневного «bootcamp»-а, команды приняли участие в 14-недельной коучинг-сессии внутри страны. Здесь команды практически работая над важными бизнес-концепциями, установленными местными экспертами ClimateLaunchpad, осуществили подготовку к финалу страны.

В мировом финале три команды из каждой принимающей участие страны выступят с презентациями перед ведущими инвесторами и предпринимателями Европы. Команды, которые будут удостоены первых трех мест в мировом финале, получат денежные вознаграждения: 1-ое место 10000, 2-ое место - 5000 и 3-е место - 2500 евро. Кроме того, стартап-проекты занявшие первые 10 мест в мировом финале, будут приняты в 18-месячную программу Climate-KIC Accelerator, которая способствует превращению маленьких идей в большой бизнес. В рамках этой акселерационной программы каждому проекту в трех этапах будет оказана финансовая поддержка в размере 95,000 евро.

Победившая в текущем году страна, станет страной-организатором очередного Grand Finale. Международная платформа, программа Climate-KIC, которая является интенсивной бизнес-школой, объединяющей инициативных людей, была создана в 2010 году европейским институтом инноваций и технологий. ClimateLaunchpad проводится при официальной организационной поддержке Social Innovation Lab и содействии парка высоких технологий национальной академии наук Азербайджана (золотой спонсор), центра инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom. Проекту также оказывают поддержку SUP Accelerator, инновационный центр Next Step, Global Startup Hub, Технопарк бакинского инженерного университета и центр бизнес-инкубации Youth Inc.

ООО Azercell Telecom - лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора - было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу ASAN Imza и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE.

Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.