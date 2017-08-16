Туркменистан выступает за обеспечение устойчивого и справедливого доступа к энергоресурсам

2017-08-16 11:54 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Одним из главных направлений внешнеполитической стратегии Туркменистана является сотрудничество в энергетической сфере, обеспечение устойчивого и справедливого доступа к энергоресурсам, пишет в своем комментарии в среду госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Материал приурочен к 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в ближайшее время в Нью-Йорке.

Туркменистан будет четко и неуклонно исполнять положения соответствующих резолюций Генеральной ассамблеи ООН, направленных на обеспечение надёжного и стабильного энергообеспечения, и в этих целях вновь подтверждает свою готовность к развитию тесного взаимодействия со всеми заинтересованными государствами и международными организациями, сказано в сообщении.

В 2017 году Туркменистан выполняет функции государства-председателя Конференции Международной энергетической хартии. В соответствии с концепцией своего председательства Ашхабад осуществляет ряд комплексных мер, призванных активизировать процесс выработки нового международно-правового механизма в области устойчивой энергетики.

"Наряду с этим, Туркменистан будет активно участвовать в процессе создания организационных, правовых, экономических, технических и других условий, необходимых для диверсификации источников энергии и маршрутов поставок энергоносителей", - отмечает ТДХ.

Одним из приоритетов деятельности мирового сообщества в области устойчивой энергетики является усиление взаимодействия между государствами и международными структурами в вопросах обеспечения энергоэффективности и энергосбережения.

В связи с этим в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Туркменистан считает целесообразным рассмотреть вопрос о начале процесса по обобщению выводов и рекомендаций международных встреч и конференций по энергетической проблематике, проводимых под эгидой ООН, с целью их будущего концентрированного изложения в соответствующем многостороннем документе ООН.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на газовом рынке в Каспийском регионе и Центральной Азии. На данном этапе потребителями туркменского природного топлива являются Китай и Иран. По запасам природного газа Туркменистан занимает четвертое место в мире и ищет новые рынки в Европе и Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов)