В Гядабейе убили 14-летнего подростка

2017-08-16 12:26 | www.apa.az | 3

В Гядабейе совершено убийство.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 15 августа в парке на территории города Гядабей неизвестный нанес ножевое ранение 14-летнему жителю района Тураю Шабанову и скрылся с места преступления. Т.Шабанов скончался по дороге в больницу.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Гядабейского РУП, был задержан подозреваемый в совершении данного преступления на почве конфликта житель района (подросток).