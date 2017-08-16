Трампа подозревали в связях с мафией

2017-08-16 11:33 | www.oxu.az | 3

Полиция Нового Южного Уэльса рекомендовала в 1987 году правительству этого австралийского штата заблокировать заявку Дональда Трампа на строительство казино в Сиднее по причине его связей с организованной преступностью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The Australian, в распоряжении которой оказались документы о проходившем 30 лет назад тендере на строительство казино в крупнейшем австралийском городе.

«Планы Дональда Трампа по строительству и управлению первым казино в Сиднее были порушены правительством Нового Южного Уэльса на основе доклада полиции, в котором содержалось предупреждение о связях нынешнего президента США с мафией», - сообщает газета.

Претендентами на строительство казино в Сиднее выступали четыре группы компаний, в том числе консорциум, который сформировали Дональд Трамп, владевший в ту пору казино в Атлантик-Сити, и австралийский застройщик Kern Corporation. Газета цитирует материалы, подготовленные для правительства Нового Южного Уэльса полицией, в которых, в частности, говорится:

«Атлантик-Сити - это сомнительная модель для Сиднея, и, на наш взгляд, консорциум Kern-Трамп должен быть исключен [из числа претендентов] в связи со связями Трампа с мафией».

Н.О.