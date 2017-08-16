В Армении вспыхнул новый лесной пожар
2017-08-16 11:40 | www.oxu.az | 3
Чрезвычайная ситуация сложилась в Лорийской области Армении.
Как сообщает МЧС республики, 15 августа в 19:51 поступил сигнал о том, что пожар вспыхнул в лесу между селами Айгеат и Цатер, передает Oxu.Az со ссылкой на Новости-Армения.
На место выехал один боевой расчет.
Выяснилось, что на территории лесного хозяйства «Лалвар» горят трава и лесные заросли.
Из-за непроходимости ландшафта и отсутствия путей для подхода к месту возгорания проведение работ по тушению пожара оказалось временно невозможным.
На месте на двух участках велось дежурство для предотвращения распространения огня вглубь леса и продвижения пожара.
Была установлена связь с ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и достигнута договоренность о привлечении к работам пожарного поезда, который отправился к месту ЧП со станции Санаин в 23:45.
Пожар был локализован в 03:00.
Н.О.