Незабываемый концерт Молодежного хора ТЮРКСОЙ

2017-08-16 12:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Молодёжный хор ТЮРКСОЙ, по инициативе Международной организации тюркской культуры объединивший в своем составе молодых талантливых хористов из тюркских стран, дал незабываемый концерт в Анкаре (Турция), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В этом году в Молодежном хоре ТЮРКСОЙ участвуют исполнители из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

Хор ТЮРКСОЙ дал концерт в Анкаре, который состоялся в студии "Ары" государственного телерадиоканала ТРТ. В исполнении хора прозвучали фольклор тюркских народов и популярные песни в переложении для хора. На концерте, посвященном 100-летию со дня рождения известного казахского композитора Бакытжана Байкадамова (1917-1977), прозвучали его сочинения. Традиционно в программу концерта вошли произведения классического хорового репертуара.

Дирижировали концертом хормейстеры Эльнара Керимова (Азербайджан) и Гульмира Куттыбадамова (Казахстан). Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, сам известный музыкант, преподнес зрителям сюрприз, саккомпанировав на скрипке во время исполнения произведения "К артисту" Ольгерта Гравитиса.

После концерта хористы поделились своими впечатлениями от выступлений в Турции - для всех участников это был незабываемый и очень полезный творческий опыт.

Хормейстер Эльнара Керимова, руководитель хора Анкарского радио телекомпании ТРТ, отметила, что хор ТЮРКСОЙ впервые собрал исполнителей из тюркских стран три года назад, ежегодно хор работает в режиме двухнедельных летних сборов, во время которых он дает концерты и участвует в фестивалях.

Эльнара Керимова также подчеркнула важность совместной работы музыкантов из разных стран: "В нашем репертуаре есть песни разных стран, которые хор исполняет на языке оригинала. Конечно, в первую очередь, это фольклор, народные песни. Например, мы разучиваем песни из разных областей Анатолии, будь то Анкара, черноморские области, Невшехир, Кайсери и т.д. Наряду с этим, хор исполняет азербайджанские, казахские, туркменские, узбекские народные песни. На них всегда прекрасно реагирует публика. Впервые услышанные, эти песни могут показаться непонятными, но есть огромная близость в языке, и большинство слов, смысл песни понятны всегда. Мелодии и культура наших народов также очень близки. Очень важно то, что наши выступления это показывают".

Студентка Азербайджанской национальной консерватории Нигяр Джалилова, исполняющая в хоре партию альта, вошла в состав Молодежного хора в 2017 году.

"В интернациональной команде хора, в которой хористы общаются между собой на турецком, азербайджанском и русском языках, очень интересно работать", - говорит Нигяр Джалилова. На концерте она исполнила песню "Сары гялин".

Миран Жанарбай из Кыргызстана, который второй год участвует в международном хоровом коллективе, считает Молодежный хор ТЮРКСОЙ очень важным инвестиционным и образовательным проектом, который не имеет аналогов в мире: "Хор состоит из очень сильных и одаренных музыкантов тюркских стран. Впервые посчастливилось работать с таким хором. Мы стараемся узнать музыку тюркских стран и познакомить с ней других. Многие песни тюркских народов стали излюбленными в нашем коллективе. Они волнуют, заставляют сопереживать. Эти мелодии открывают богатый мир культуры тюркских народов. Этот проект уникален. Возможность представить музыкальные традиции своего народа и соприкоснуться с музыкой тюркского мира прекрасна. Этот хор – прекрасное вложение в молодое поколение. Участие в Молодежном хоре подарило мне возможность посмотреть на музыку другими глазами".

Один из новых участников проекта казахстанец Мербол Куспанов утверждает, что три года лелеял мечту о хоре, и после получения приглашения в нетерпении считал дни, оставшиеся до поездки в Анкару: "Как только был создан этот хор, я сразу захотел в нем участвовать. Получив приглашение, последующие два месяца считал дни до поездки, которая станет шагом к мечте. Могу сказать, что молодежный хор – это большая школа для исполнителей. Языки, на которых говорят наши народы, являются очень близкими, однако, фонетические различия влияют и на течение мелодии и приводят к разнообразию. Мы хотим представить это разнообразие как богатство. Музыка тюркского мира имеет свой особый дух, особенную окраску и мелодику, в ней кроется культурное богатство и она очень энергичная. Этим она отличается от музыки Запада и других музыкальных традиций. Один день работы в хоре дает нам такую практику и опыт, которые можно приобрести только под руководством больших маэстро. В результате молодые исполнители из разных тюркских стран, впервые вместе вышедшие на сцену, своим искусством достойно представляют ТЮРКСОЙ и тюркский мир".

Гёкхан Календер представляющий в хоре Турцию, выразил свое воодушевление той возможностью совместного исполнения, которую предоставляет хор ТЮРКСОЙ: "Три года назад я услышал о создании хора ТЮРКСОЙ, и эта идея меня сразу заинтересовала. Музыканты из разных тюркских стран – по сути, имеют общих предков и общую прародину, но представляют теперь народы, разбросанные по обширной территории. Они собираются вместе для исполнения музыкальных произведений разных тюркских народов, разных культур, и это очень воодушевляет. Наши хормейстеры учат чувствовать музыку других стран, мы учимся понимать ее дух, и это меняет наши взгляды, углубляет понимание. Участвуя в хоре, я впервые пел песни на казахском, кыргызском, узбекском и туркменском языках. В этом году мы запишем новый альбом, в котором будут представлены результаты большой работы. Думаю, что альбом, в котором будут собраны хоровые произведения западной классики и тюркского мира, вызовет большой интерес".

Молодёжный камерный хор ТЮРКСОЙ был создан в 2015 году. 5-12 июля 2015 года хор участвовал во Вторых европейских хоровых играх в Магдебурге (Германия), где представлял музыкальную культуру тюркского мира и был удостоен золотых медалей в трёх номинациях.

В 2016 году хор принял участие в музыкальном фестивале Festival Junger Künstler (фестиваль молодых музыкантов) в немецком Байройте, где дал 10 концертов.