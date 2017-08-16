Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

2017-08-16 12:32 | www.apa.az | 4

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 августа ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили АПА в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, утром местами на полуострове ожидаются дожди. Подует северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24°, днем 29-34°, в Баку ночью 21-23°, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность 65-75 процентов.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 25-26°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 26-27° тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 31-36°, в горах ночью 11-16°, днем 21-26° тепла.