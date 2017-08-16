Турция направила Германии ноту протеста

2017-08-16 12:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция направила Германии ноту протеста, сообщают в среду турецкие СМИ. Как сообщают СМИ, причина, по которой была направлена нота протеста, связана с тем, что Германия скрывает Адиля Оксюза считающегося основным координатором мятежников в ходе попытки военного переворота в Турции, и являющегося одним из членов террористической организации Фетхуллаха Гюлена.

СМИ сообщают, что Турция также потребовала от властей Германии немедленной выдачи Оксюза турецкому правосудию.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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