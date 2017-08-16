В Агстафе обнаружены оружие и боеприпасы

2017-08-16 12:45 | www.apa.az | 2

В Агстафинском районе обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате совместной операции, проведенной военнослужащими Госпагранслужбы и сотрудниками отдела полиции Агстафинского района, на территории Джейранчель были обнаружены – сигнальный пистолет, спортивный пистолет, изготовленный кустарным способом револьвер системы «Наган», обойма с 6 патронами, 1 мушковод для крупнокалиберного оружия, приклад охотничьего ружья, 129 автоматных патронов и 17 пустых гильз.