Samsung получила патент на смартфон со встроенным алкотестером

2017-08-16 11:54 | www.oxu.az | 2

Компания Samsung запатентовала смартфон со встроенным алкотестером. Соответствующая заявка была одобрена американским Бюро по патентам и товарным знакам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщает ресурс Patently Apple.

Модуль, который упоминается авторами разработки как «газовый датчик», способен анализировать выдох пользователя и измерять уровень его опьянения. Инженеры компании предлагают разместить алкотестер внутри стилуса, что позволит сэкономить место в корпусе самого смартфона.

Поскольку цифровое перо входит в комплектацию новых Galaxy Note, вероятно, что подобная функция может когда-нибудь появиться во флагманских моделях Samsung, отмечает Patently Apple.

По мнению редакции ресурса, наличие встроенного алкотестера должно заинтересовать совершеннолетних пользователей южнокорейских смартфонов. С помощью данной функции они смогут правильно оценить объём выпитого и избежать штрафов за вождение в нетрезвом виде.

Н.О.